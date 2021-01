Lehelaste projekt on olnud pikka aega Eesti Ekspressi suvine südameasi, et anda noortele võimalus teha suvel jõukohast tööd ja panna alus ajalehepoiste esimesele miljonile. Sel aastal on kõik teadagi teisiti ja lapsi tänavatele tihedat füüsilist kontakti looma me ei saada.

Eesti Ekspress