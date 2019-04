Kui inimene on olnud lapsest saati sõnakuulmatu, laisk ja loge, ei söönud oma pudrukaussi tühjaks ega osalenud riigikaitses, ühiskonnale kasuliku ameti omandamisest rääkimata, siis võib temaga kõike juhtuda.

Üks hullemaid asju nende hulgas on, kui ta leiab ühel päeval, et Miskitu indiaanlased on andnud talle eluaegseks hooldamiseks tükikese oma Mosquitiat.

Maatükk, kõrge savine küngas väikse rannikulinna kaldal, on täiesti mõttetu ja perspektiivitu. Ei saa sinna mööda korralikku autoteed ega ole ruumi helikopteri maandumisplatsile, kui just kookospalme maha ei taha saagida. Kookospalmi juured on aga just need, mis seda maatükki merre varisemast takistavad.