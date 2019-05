Teiste turistide seas käib ka eestlasi Balil juba nõnda palju, et ühes kohvikus osati ilus „aitäh“ välja purssida. Ka minu lähedaste seas on neid, kes käisid Balil esimest korda ligi viis aastat tagasi ja on igal jumala talvel tagasi sõitnud. Kuigi on käidud ka mujal sooja ammutamas, pole ükski teine paik sel moel naasma meelitanud.

Esialgu mõjusid äkitselt lahvatanud Bali lugulaulud mulle vasikavaimustusena – Jesper Parve õhkas ja kõik teised, kes käisid, õhkasid sotsiaalmeedias kah. Mõtlesin, et „mingi üles haibitud värk“. Uudishimu aga püsis ja kui lõputuna näiva Eesti talve üleelamiseks pikemat reisi hakkasin plaanima, jäi sõelale ei miski muu kui Bali.