Arhitektuur

Turg ja tänav

Barcelonas ei ole suuri kaubamaju, El Corte Inglés ehk välja arvatud. Kohapeal öeldi: „Meie kaubamajadeks on meie kaubatänavad.“ Tõesti, linn soosib väikepoodnikke, mööda Barcelona „Viiendat avenüüd“ La Ramblat jalutades saab aimu sellest, millises inimmõõtmes toimib kaubandus. Aga siingi tuleb teha olulist vahet. Väikekaubandus ei ole putkakaubandus, väikekaubandust ei esinda ka need, kes müüvad käekelli ja päikeseprille tänavale mahalaotatud tekilt ja siis oma kaubaga kiiresti minekut teevad, kui näevad politseid lähenemas. Väikekaubandus on see, kus ostja tunneb, et ta on suur. Human interest öeldakse selle kohta angloameerika maailmas. Aga just tänu angloameerika maailma invasioonile on meilgi suurkaubandusest see human interest kadumas. Supermarketi kassapidaja näeb meis anonüümset ostjat. Et me seda hästi ei taha, hoiabki turud elus.