Õhtul enne väljalendu on mind palutud Islamabadis Norra saatkonna turvanõuniku poole Soome õlut mekkima. Härra, keda saatkonna eeskirjade tõttu nimeliselt mainida ei saa, on Afganistaniga seotud olnud kakskümmend aastat. Alguses erivägede koosseisus, siis diplomaatilistel lähetustel.

Ühendun hotelliga. Seletan, mida teha soovin. Usin turundustegelane Shukrulla vastab kiiresti, et tulgu mina aga sinna. „Kõik on nõus sinuga rääkima,“ kirjutab ta mulle, alustades oma e-kirja nii: „Kallis Rene.“

Olen broneerinud toa kuulsas Inter-Continentali hotellis, mis oli 2001. aastal ehk USA invasiooni alguses üks ajakirjanike meelispaiku. Ilmselt selle pärast, et see oli ainuke töötav suur hotell ka lahingute ajal.

On 20. jaanuar 2018. Ma asjatan Pakistanis ning olen endale hankinud Afganistani viisa, et nädala seda kanti väisata. Sellel ajal on Afgani­stan – vähemalt sealne pealinn – näiliselt rahulik.

Ma olen Afganistani ja ­eriti just Kabuli kurb-võimsat fassaadi näha igatsenud juba aastakümneid. Aga nagu lapski teab, ei ole see maailma kultuurihäll just eriti sõbralik paik ja, nagu põrsastega emis, ei lase ennast lähedalt pikka aega imetleda ilma, et kallale kipuks.

Just sellise kultuurilise eripära tõttu olen eelnevalt ühendust võtnud Janek Somelariga, kes on raamatu „Minu Afganistan“ autor ja kes oskab mulle oma isiklikest kogemustest lähtuvalt leida ihukaitsja, kellele selles riigis loota.

Hommikul helistatakse norrakate poolt: „Kaalu kaks korda, kas sul on vaja sinna minna. Anjumani laager, kus Briti turvafirma G4S baseerub, on rünnaku all. Lennuliiklus on suletud.“

Ootan ühe päeva, kuni lennuliiklus jälle avatakse, ja lähen, sest lapsi mul ju ei ole.

Kui Kabulis maandun, on ihukaitsja Massoud mul lennujaamas vastas. „Läheme turvatsooni.“ Ta jalutab minuga alale, kus seisab meie auto.

Silmitsen suuri maastureid, mis parkimisplatsil seisavad. Üks äraoleva olemisega mees avab oma auto tagaluugi – see on seest metalliga tugevalt kindlustatud, uks ise väljast kuuliauke täis.

Mees ei ole rõõmsa moega.

Uudishimutsen: „Mida ma siin linnas kartma pean?“ Massoud vastab, et ei midagi – kuni ma temaga koos olen. Ja lisab siis ausalt, nagu see oleks talle nüüd äsja pähe tulnud: „Magnetpomme. Nad võivad selle auto külge panna, kui me tolle viieks minutiks valveta jätame. Lihtsalt selle pärast, et sa oled valge. Valge tähendab siin ameeriklast.“

Massoud avameelitseb lisaks, et kuna tema töötab ÜRO juures, on ta ka ise potentsiaalne sihtmärk.

„Sihtmärk kellele?“

„Taliban, ISIS ja teised grupid…“

Tohutud kaameratega õhupallid ripuvad vaadeldes linna kohal – ameeriklased muretsevad omade pärast. Massoud vahetab kogu aeg sõidurada, sõidab aeg-ajalt natuke aega ka vastassuunavööndis. „See on selleks, et keegi meid jälitada ei saaks.“

Jõuame hotelli. Ma ei ole sellist turvakontrolli kogenud: peame läbima kuus kadalippu. Pommikoerad. Viis läbiotsimist. Fotoaparaat osadeks, üks minu väikene statiiv kaob igaveseks. Protsess võtab kolmkümmend minutit. Alles siis jõuame suurte pommikindlate väravateni.

KABUL INTER-CONTINENTAL: hotelli rünnati Talibani poolt ka 2011. aastal, siis hukkus kokku 21 inimest. Casimiri at en.wikipedia

„Tohutult vilets turvakontroll,“ teatab Massoud. „Mul oleks võinud auto kapoti all ükskõik mis olla, ning nad ei pannud tähele, et ma näitasin neile võltsi töötõendit. Siia hotelli me ei jää, räägi oma jutud ära, aga täna öösel viin su kuskile turvalisemasse kohta.“