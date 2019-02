DPRK teine narratiiv on üks Korea, usk, et praegune olukord on ajutine, kuni Lõuna-Korea saab aru, et DPRK elu on parem. Juba lennukis jagati meile Korea ühtsust ning DPRK juhte ja valitud teed ülistavad lehed ja ajakirjad, nii et kohale jõudes oli meil selge, kus on tõde ja mis on õige.

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (ingl lühend DPRK) punase taustal sinise viisnurgaga lipp on rinnamärkidel, tänavakaunistustes, tuhandete esinejate peade kohal ning kujutisena 150korruselise raketikujulise seest tühja Ryugyongi hotelli karkassi seinal jäädvustatud mu unenägudesse. Aga DPRK inimesed on väga uhked oma lipu ja riigi üle. See ei ole teesklus, vaid siiras usk oma riiki, oma õnne ja kaitsevajadusse.

Põhja-Koreas on olulised sümbolid, mille mõtestamine aitab saada aru valitsevatest narratiividest ja uskumustest, ükskõik kui jaburad need ei tundu – iseseisvumine Jaapani võimu alt, Korea sõda ja Korea poolitamine, Põhja-Koreasse jäänud inimeste suur õnn, mida terve maailm kadestab ja tahab rünnata, kaitse välismaailma rünnakute vastu, juche-filosoofia iseseisvalt hakkamasaamiseks, nälg kui väärikuse ideoloogia, ning ülimad liidrid, kes teavad, mis on hea. Sellised veendumused täidavad selle suletud ja uskumatult homogeense ühiskonna (99,998% rahvastikust moodustavad korealased) iga valdkonna ja iga hetke, tekitades veidra ja salapärase aura.

Uurimine internetis aga ütleb, et peale Mandžuuriat õppis ja tegutses Kim Il-sung Nõukogude Liidus kuni 1945. aastani, kui ta pandi Lavrenti Beria soosikuna okupatsiooni lõppedes Nõukogude Liidu poolt loodud Korea nukuvalitsuse juhiks, kaasas nõukogude mainekujundajad. DPRKs saadaolevast ametlikust eluloost on kaotatud kõik viited viibimisele NLis ja miss Song arvab ka, et see on üks pahatahtlik vale.

Suure legendi kohaselt sai see imepaik DPRK alguse Paektu mäelt, sest seal võitles igavene president Kim Il-sung Korea iseseisvuse eest Jaapani okupantidega. Miss Song küll viib meid vanasse pealinna Kaesongi, Goreyo kuningate sünnipaika, ja alles on ka mõned 14. sajandist pärit väravad ja budistlikud templid, aga olulised on siiski viimased 70 aastat.

Armeelane tuleb kõikidest turistibussidest just meie omasse ja saame meie giidi miss Songi uhkest näoilmest aru, et see on suur au. Sõidame külla, kus kirjutati 27. aprillil 2018 ehk 65 aastat hiljem DPRK ja Korea Vabariigi poolt alla Panmunjomi rahu, õitsengu ja ühinemise deklaratsioon, et lõpetada Korea sõda ja Korea poolsaare konfliktid. Jälgime meediast, kuidas sellega läheb.

Korea kommunismi Korea kapitalismist eraldav DMZ on 1,2 miljoni maamiiniga 4 km lai demilitariseeritud tsoon, mille üle on teineteise poole sihitud mõlema riigi relvad. Paik on rahulik ja roheline, linnud laulavad ja sõdurid valvavad. Ekskursiooni tegev armeelane räägib küll nagu tulistades, kuid tema silmad on sõbralikud ja ta lubab endast pilti teha. Imetleme suurt tahvlit, kus on jäädvustatud suure liidri Kim Il-sungi viimane allkiri 7. juulist 1994. „Suur juht Kim Il-sung on ainus liider maailmas, kes suri tööpostil,“ kinnitab armeelane.

Sõjale pühendatud paar aastat tagasi väikseks jäänud sõjamuuseumi asemele on ehitatud koloss. Meie giid on kaunis kapten, kes on lugejale tuttav „Pealtnägija“ loost, kus üks eesti mees oma DPRK vaimustust jagas. Kapten räägib õhinal, et muuseumi külastamine võtab aega mitu tundi ja seal käivad päevas tuhanded. Tegelikult oleme ainsad külastajad, imetledes vaenlaselt ära võetud ja seejärel taastatud sõjamasinaid. Kollektsiooni suurim uhkus on lennuk, mille taustal on foto lennukist peale allalaskmist ning lendurist, kellel kuuliauk kuklas. Lisaks Korea sõjale on eksponeeritud 1968. aastal ameeriklastelt kättesaadud spioonilaev Pueblo. Ajab muigama, kuid mõtleme, et kui Eesti oleks peale iseseisvumist saanud oma vetes kätte suure vaenlase luurelaeva, no vähe me seda siis ei eksponeeriks! Valmistan kaptenile pettumuse, kui suure liidri autot nähes rõõmsalt kilkan, et ka minu vanaisal oli samasugune Pobeda. Lõpuks vaatame uhkelt keerlevat Korea sõja panoraami, mille sarnasus Borodino omaga on peaaegu täielik. Kaptenile ei meeldi meie küsimus tühja muuseumi kohta ja ta käratab, et päeval on inimesed tööl ja neil pole aega muuseumisse tulla ja praegu on juba liiga hilja ja tööinimesed puhkavad ning laulavad.

Kommunism ei tule lihtsalt. Seda kinnitab kolmnurkne Juche-torn, DPRK eneseabi filosoofia nurgakivi, väidetavalt maailma kõrgeim tellistest ehitis. Kim Il-sungi väljakuulutatud „ise toime tuleku“ filosoofia, mis sai riigi arengu aluseks 1982. aastal, võis olla kestlik mõte, aga tegelikkuses tähendas see DPRK sulgumist oma vaesusse ja ressursside puudusesse.

KÜLA­­IDÜLL: riisipõld... päikese­paiste....

Oleme Põhja-Koreast näinud dokumentaalfilme ja lugenud, et inimesed nälgivad ning söövad puukoort ja rohtu. Linnade elanikud on selgelt paremini varustatud, maapiirkondade vaesust on lihtsam välismaailma eest varjata. Tõsi on, et näen terve reisi jooksul ainult ühte suurt kasvu naist ja kahte paksu last. Aga inimesed ei tundunud nälgivat. Internetist uurides selgub, et tõeline nälg jäi perioodi 1994–1998, kui suure kaitsja targal juhtimisel oma ise toimetulekut harrastati. Vähe sellest, suur juht tuli suurepärasele ideele istutada puid juurde! Aga ka 10 aastat hiljem ehk 2008 suutis DPRK oma toiduvajadusest ise ära täita vaid poole.

Miss Song ütleb, et inimesed pidid ju puukoort sööma ja lapsed surid, sest majandussuhete katkemise tõttu polnud DPRK-l millestki elada. Lisaks juche’le (endal pole, aga teistelt ei küsi) ning kommunismile, mis lubatud majanduslikku õitsengut ikkagi ei too, peitub kolmas põhjus aga armees. Kim Jon-ili „armee ennekõike“ ehk Songun-poliitika võttis niigi nappe varusid ära tavaelanikelt ja andis neid sõjaväele, mis moodustab 1/3 rahvastikust. Ja kuigi nii sõdurid kui ka muude elualade inimesed peavad käima põllutöödel (tuletab väga meelde meie kartulikorjamisi ülikooli esimesel kursusel), ei tee see nii suure inimeste hulga toitmist kergeks. Aga sõjaväge on vaja, sest rünnak võib tulla igal ajal ja igalt poolt ning selle nimel nälgida oli auasi – see on DPRK kindel kommunikatsioon oma inimestele.