Tana Toraja ehk Torajamaa asub Indoneesia saare Sulawesi lõunaosa mägedes. Just raskesti ligipääsetav asukoht seletab, kuidas selle rahva animistlik usund aluk to dolo (esivanemate moodi) on tänapäevani säilinud. Kui pärast Indoneesia iseseisvumist 1945. aastal üritasid separatistid Sulawesi saarel islamiriiki luua, hakkasid torajalased usinalt ristiusku astuma, et endised kolonistid hollandlased neid moslemite eest kaitseksid. Nii peab praegu suurem osa torajalasi ennast protestantideks, kuid see ei takista paljudel ka oma esivanemate traditsioone järgimast.