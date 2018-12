Good riddance, British Airways!

See on ilmselt paratamatu, sest Wizzairi, airBalticu, Ryanairi ja Easyjetiga konkureerimine ei ole võimalik siis, kui hind on ainus argument. See, et kõik taandus hinnale, on omakorda ka põhjuseks, miks British Airwaysi lahkumine on hea uudis. Tore, et kräpist lahti saime! British Airways ei ole Eesti turgu kunagi võtnud tõsiselt.

Esiteks: kui olete äriklassi reisija, ei ole teil British Airwaysiga Tallinnast välja lennates võimalik kasutada Tallinna lennujaama väga toredat äriklassi lounge’i, sest Tallinna lennujaam on üks neid väheseid Euroopas, kus British Airways pole pidanud vajalikuks vastavat lepingut sõlmida. Põhjus on lihtne: see maksaks BA-le raha.

Teiseks: Eesti on ka üks väheseid British Airwaysi poolt teenindatavaid maid, kus registreeritud ettevõtetel pole võimalik liituda British Airwaysi äri­kliendiprogrammiga On Business. „Lubatud“ riikide nimekirjas on isegi tilluke Andorra, kus pole ühtegi lennujaama, kuid mitte Eesti, kuhu British Airways oma sageli räpakate Airbusidega lendab. Küllap otsustas keegi Londonis Marmite’iga röstsaia mugides, et mida nad seal Ida-­Euroopa provintsis ikka teavad korporatiivsest lojaalsusest! Ja taas kokkuhoid.

Lõpetuseks – kahe aasta jooksul pole British Airways vaevunud endale selgeks tegema, kui mitu kohta on Eesti telefoninumbris. Kangekaelne veebileht, mis ei lase BAga kontakteeruda enne, kui olete oma tegelikule telefoninumbrile lisanud üks-kaks täiesti ebavajalikku numbrit – see muudab teile tagasi helistamise aga mõistagi võimatuks –, on piinlikult nürimeelne.