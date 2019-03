Keset India ookeani, 2000 km kaugusel Sri Lankast ja 7 kraadi ekvaatorist lõunas asub Seišellide saarestik. Kohalikus kolmandas ametlikus ehk kreooli keeles Repiblik Sesel. Kui me end ees seisva puhkusereisi kasuks häälestasime, torkas uudistest silma, et Seseli opositsioon keeldus ratifitseerimast lepingut India(!) merebaasi rajamiseks ühele saarele. Presidendil tuli käsi laiutada, sest opositsioon on saare parlamendis ülekaalus. No nimetage veel mõni säärane Aafrika riik!