Hirm ja jälestus nutilennuki pardal

Lennuk on uhiuus, mis peaks kokkuhoiust (kitsukesed WCd, hämar valgustus, meelelahutusekraanide puudumine) mööda vaadates tähendama vähemasti turvalisust; parimat, mida lennukitööstus ses osas pakkuda suudab. Paraku on just Boeing 737-800 MAXi lennukeid vähem kui poole aastaga stardijärgseil minuteil alla kukkunud kaks, üks läinud sügisel Indoneesias ja teine läinud nädalavahetusel Etioopias. Nina ees alla pikeerinud Etioopia lennuk jättis endast järele vaid söestunud kraatri, milles hukkusid kõik pardalviibinud. Uurimistöö alles käib, kuid juba spekuleeritakse, et Boeing on ehitanud lennuki „ülemõtlevaks“, teatud kriitilisena tunduvail hetkedel ise lennuki asendit korrigeerima hakkavaks, mis väljendub just nina alla suunamises. Piloote olla aga säästetud teadmisest, et lennuki kompuutrites selline programmike tiksub, nagu ka teabest, kuidas seda funktsiooni välja lülitada.