Hruštšovi naril

Veel suurem ime ootas meid aga siis, kui olime mööda trappi lennukisse tõusnud. Kohe piloodikabiini järel asusid nii vasakul kui paremal pool vahekäiku (kus muidu on esimene klass) kupeed nagu rongi kupeevagunites. Niisugust üllatust ei osanud oodatagi ning minu meelest polnud sellest ka ülistustükkides kunagi juttu olnud. Piletinumbritega oli mõnel meist, näiteks minul, vedanud, meie kohad paiknesid kupees. Ainuke erinevus seisnes selles, et kui rongi kupees on istme kohal kaks nari, siis lennukil on lagi madalamal ning selles oli vaid üks.