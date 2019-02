Põhja-Korea on imede põld, kus tuleb käia enne, kui asi normaalseks läheb – Truman Show, Potjomkini küla ja filmivõtete kombinatsioon, mida peab korrutama vähemalt viis korda Nõukogude Liidu aegse propaganda ja liidrite mõõdutundetu ülistamise ning veendumusega oma süsteemi õigsuses.

Põhja-Koreas on olulised sümbolid, mille mõtestamine aitab saada aru valitsevatest narratiividest ja uskumustest, ükskõik kui jaburad need ei tundu – iseseisvumine Jaapani võimu alt, Korea sõda ja Korea poolitamine, Põhja-Koreasse jäänud inimeste suur õnn, mida terve maailm kadestab ja tahab rünnata, kaitse välismaailma rünnakute vastu, juche-filosoofia iseseisvalt hakkamasaamiseks, nälg kui väärikuse ideoloogia, ning ülimad liidrid, kes teavad, mis on hea. Sellised veendumused täidavad selle suletud ja uskumatult homogeense ühiskonna (99,998% rahvastikust moodustavad korealased) iga valdkonna ja iga hetke, tekitades veidra ja salapärase aura.

Nädala ajaga veendusin, et DPRK on veidram ja šarmantsem, kui seni nähtud dokumentaalide, James Bondi filmide või meedias räägitud tuumarelvade, spioneerimise kõrgtaseme, nälja ja militaarparaadide põhjal arvasin. Enne sõitu saame 13 lehekülge juhiseid, mida tohib ja mida ei tohi. Ei üllata, sest NLis puutusin giidina kokku sama asjaga.