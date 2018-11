Nagu Tiibeti budismi üks peamistest mantratest Om mani padme hum on peaaegu tõlkimatu, on raske Nepalis kogetut sõnadega edasi anda. Selle ­imeilusa mantra tõlgendus võib eri koolkon­dades varieeruda, kuid ­lummavat loomust see ei vähenda. Nii mõjub Nepal kõikidele inimestele – kes olenemata eriilmelistest teekondadest lahkuvad igatsusega naasta.

Veel mõned kümned aastad tagasi oli Nepal jalakäijate riik. ­Ütlen meelega „jalakäijate“, kuna ma ei usu, et nad ise pidasid matkamiseks omas rahulikus tempos ühest pisikesest mägikülast teise ja ühe hiiglasliku mäe jalamilt järgmise manu kulgemist.