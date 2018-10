See puu kuskil Vrindavani ja Radha Kundi vahel ei kasva teest välja mitte seetõttu, et teetöölised ei viitsinud puud maha võtta, vaid usk ei luba – kõik, kes või mis on sündinud pühas India linnas Radha Kundis, on siin oma viimast eluringi elamas ja seda katkestada ei tohi, sest kes siis endale sellist paha karmat tahaks, et ei lase lahkumisvalmis hingel vabana minna.

Pühasid linnasid on Indias mitu, meie võtsime neist külastada kolme, jättes pühamaist pühama – Varanasi – linna, kuhu minnakse surema – kõige viimaseks. Varanasi tundus pärast mõne dokumentaalfilmi vaatamist n-ö edasijõudnud India-fännide sihtpunkt olevat, seega jäi see oodatav kultuurišokk (nad põletavad seal jõe ääres puuriitadel laipasid!) me reisi viimaseks sihtpunktiks.