Küll on soomlasi õnnistatud järvede ja saartega! Leidub ju meilgi saari rohkem, kui keskmine eesti inimene teab arvata (2355), kuid see pole midagi juba ainuüksi Turu saarestiku 22 000 ja Ahvenamaa 6500 kõrval. Ahvenamaa on Läänemere saarte hulgas üldse midagi täiesti erilist. Vaadanud Turus lossi ja toomkirikut, võtsime suuna saarestiku poole ja peagi see algas: aina vaheldumisi sillaületused ja praamisõidud. Soomes on maksvusel tore põhimõte, et praamiliin pole midagi muud kui maanteepikendus ja nii nagu riigiteel võib igaüks liigelda tasuta, peab samal moel saama edasi ka kaldast kaldani ning ilus pole ülesõidu eest raha küsida – kena põhimõte, millele pole meil veel tuldud ega ole selle ellurakendamisega ka Soomes veel kaugeltki lõpule jõutud.

Ahvenamaa asub Rootsile palju lähemal kui Soomele ja ka saarte elanikkonna moodustavad peaaegu täiel määral rootslased, kuid Rootsi ja Ahvenamaa vahel laiub meri, Soomega aga seovad seda omapärast maakonda paljud suuremad ja väiksemad saared niivõrd, et pole isegi täpselt kindlaks määratud, kus lõpeb Turu saaretik ja algab Ahvenamaa, mis on kõiki neid saarekribulaid kokku võttes pindalalt meie Saaremaast siiski kolmandiku võrra väiksem, rahvaarvult aga veidi suuremgi.