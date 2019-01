Kas tasub veel üldse kätt käekirjaoskusega vaevata?

Neil oli sel nädalal, täpsemalt 23. jaanuaril, rahvuslik käekirjapäev, mida tähistati juba 42. korda. Uskumatu, et sealmaal osati juba 1977 tunda muret käekirja taandumise pärast masinakirja ees ja võib-olla nähti ette sedagi, et tähti hakatakse õppima arvuti abil. Kuid miks just 23. jaanuaril? See on Ühendriikide kolmanda presidendi John Hancocki sünnipäev, kes kirjutas alla iseseisvusdeklaratsioonile. Tema 13 cm pikkune allkiri sellel on sestpääle USAs allkirja sünonüüm, nii öeldavat tänapäevalgi, kui kelleltki allkirja küsitakse: pane oma John Hancock siia! („Please, put your John Hancock here!“) Kuid vajadust pliiatsi ja sule järele võiks olla rohkem kui ainult dokumente allkirjastades.