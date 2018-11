„Ma mõistan, et teil pole öörahu kohta seadusi, aga kuhu jääb elementaarne viisakus (common courtesy)?“ küsin meie öömaja administraatorilt. „We don’t have it here,“ laiutab ta soojalt naeratades käsi. Prooviks keeran draamat juurde: „It’s our honeymoon and it’s turning into a night­mare.“ Samasuguse sooja naeratusega saame personalilt ülevoolavad õnnitlused abiellumise puhul, aga abi oma piinade leevendamisel mitte.

Seda, et tegu polegi nii idüllilise paigaga, kui endale vaimusilma ette mananud olime, avastasime saabudes kohe. Olime peatumispaigaks valinud kõrgelt hinnatud Kermiti surfikuurordi, mis asub Siargao lõunatipus General Luna linnakeses. Esimesed ööd ehedas, ent moodsate mugavustega privaatmajakeses möödusid aga kasvavas õuduses, kui naabruskonnast kostev kohutav vaibakloppimismuusika majakese seinad lausa värisema pani.