Tallinna lennujaamas tegutsev valuutavahetuspunkt müüb Sri Lanka ruupiaid ligi kümme korda kallimalt, kui ostab: ühe euro saamiseks pidi läinud nädalal loovutama 409,18 ruupiat, ostes sai neid euro eest aga vaid 43,24. Enam kui kahekordsed on kursid ka Brasiilia riaali, Kasahstani tenge, Vene rubla ja mitme teise „B-kategooria“ valuuta puhul. Hinnastamisõigus on muidugi vaba, kliendil on õigus valida, mis hinnaga ta ostab. Tähtis on teha informeeritud valik – ja uimasus või reisiärevus seda alati ei soodusta.