Kolba­küttide ja teemantide seas Lõuna-Kalimantan sobib neile, kes armastavad organgutane ja ainu­laadseid ninaahve, kirjutab Thea Karin. Kasuks tuleb ka armastus puuviljade ja banaanilehtedesse pakitud hõrgutiste vastu – kuigi veidi teisel moel.

UJUVTURG: Indoneesiasse minnes on kasulik meelde jätta, et roheline jaka kannab nime nangka, mangosteen on manggis, tähtvili belimbing, vana hea banaan aga pisang.