Ma olen Afganistani ja ­eriti just Kabuli kurb-võimsat fassaadi näha igatsenud juba aastakümneid. Aga nagu lapski teab, ei ole see maailma kultuurihäll just eriti sõbralik paik ja, nagu põrsastega emis, ei lase ennast lähedalt pikka aega imetleda ilma, et kallale kipuks.

On 20. jaanuar 2018. Ma asjatan Pakistanis ning olen endale hankinud Afganistani viisa, et nädala seda kanti väisata. Sellel ajal on Afgani­stan – vähemalt sealne pealinn – näiliselt rahulik.

Olen broneerinud toa kuulsas Inter-Continentali hotellis, mis oli 2001. aastal ehk USA invasiooni alguses üks ajakirjanike meelispaiku. Ilmselt selle pärast, et see oli ainuke töötav suur hotell ka lahingute ajal.

Kui lennupiletit ostan, näidatakse televiisorist minu hotelli. Seda on rünnatud.