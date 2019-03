Luang Prabangist paremat kohta Laose esmaseks avastamiseks on raske leida. Laose põhjaossa mägede vahele keset tihedat metsa rajatud endine kuninglik pealinn kuulub tänu suurepäraselt säilinud prantsuse koloniaalarhitektuurile ja kümnetele budistlikele templitele UNESCO maailmapärandi nimistusse. Templid, mida lao keeles kutsutakse wat’ideks, täidavad ka budistlike kloostrite rolle. Seetõttu võis nende ümbruses tihti näha askeldamas oranžides rüüdes munkasid, kelle igahommikusest kellaviiesest almusemarsist on saanud näiteks turismiatraktsioon.

Luang Prabangist rääkides ei saa üle ega ümber sealt rahulikult läbi voolavast Mekongi jõest. Kagu-Aasia arteriks olev jõgi annab Luang Prabangile mõnusa õhustiku ning tema massiivsust on ilmselt kõige parem tunnetada paaritunnisel paadikruiisil. Eriti populaarsed on turistide seas kruiisid erakordselt kauni päikeseloojangu ajal, mil punakas-oranžikaks tõmbunud taeva kuma matab endasse mäed ning annab jõele oma värvid. Ka elu tundus Luang Prabangis käivat Mekongiga samas rütmis – liiklus linna südames peaaegu et puudus, mis lõi jalutades linna avastamiseks ideaalsed olud.