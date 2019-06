Lii Unt: Vaimu võit liha üle

Selle ajaga jõuab ikka parajalt ära küpseda. Ehkki peenemates peredes on kliimaseade ja lihtrahval cooler, mis jahutab kuiva õhku voolava vee ja ventilaatori koostoimel, saab kuumus su ikkagi kätte. Varanasi ei ole Arizona, kus väljud konditsioneeritud majast, istud konditsioneeritud autosse ja sõidad konditsioneeritud asutusse, nii et õhutemperatuurist saad aimu ainult suurtelt teeäärsetelt tulikirjas tahvlitelt. Indias tuleb tahes-tahtmata tegelike ilmaoludega kokku puutuda.

Ehkki lääne meedia armastab dramaatilisi lugusid India kuumarekorditest ja päikese sooritatud massimõrvadest, läheb tegelik elu siiski aasta-aastalt paremaks. Elektrikatkestusi on viimasel ajal harva ja jahutusseadmed kogu aeg töös. Hullemaks läheb aga veepuudus. Sel kuumaperioodil on vee probleem eriti terav, kogu aeg tuleb rindeteateid: Chennais on vesi kadunud, Kesk-Indias käivad lapsed 14 km kauguselt vett toomas, Himaalaja kuurortlinna hotellid on veepuuduse tõttu suletud... Ka meie majas pole täna vett ja hommikul polnud vōimalik ka joogivett osta. Mul on ainult 8 liitrit joogivett varuks, mis kulub ühe päevaga, sest palavaga peab jooma hästi palju, vahetpidamata.