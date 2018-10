Ma teadsin kogu aeg, et olen teistsugune, kuid arvasin, et see on minu individuaalne hälve. Ma ei rääkinud sellest kellelegi, mind lihtsalt poleks mõistetud. Niigi on lastetutele naistele väga suur sotsiaalne surve, mis periooditi muutub agressiivseks ja solvavaks.

Nüüd selgus, et ma ei ole üksi. Facebookis on ligi 50 gruppi, kes nimetavad end childfree, lastevaba, ja kelle eripära seisneb selles, et nad ei soovi paljuneda. Isegi mõte sünnitamisest tundub vastumeelne. Kahtlemata on childfree rahva seas ka naisi, kes füüsilistel põhjustel ei saa lapsi, aga agenda on ikkagi selles, et lapsi ei taheta. Need inimesed on sündinud ilma emainstinktita, ehkki võivad olla seksuaalselt aktiivsed ja turvaliselt abielus. Küllap on selliseid naisi alati olnud, aga seni on kapiuks kõvasti kinni hoitud ja vastu tahtmist sünnitatud. Nüüd on childfreerahvas otsustanud organiseeruda ja võidelda oma õiguse eest olla teistsugune.