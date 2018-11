Popova Valeriya / Shutterstock.com

Oh Tallinn, pornide linn! Tsau, Tallinn! Ma käisin Helsingis. See on suur reis inimesele, kes pole isegi Lottemaal käinud. Valus kogemus, sest ma pidin pärast Eestisse naasma ja mulle meenus eriti eredalt, et elan Ida-Euroopa sovetlikus s***augus.

Laevas olid vanainimesed kõik nutitelefonides, mis olid rivaaliks kõikjale topitud mänguautomaatidele. Neid mänguautomaate pidi Helsingis olema igal pool, täiesti lambikohtades, nagu toidupoodides ja mustikarabas, sest keegi Soome valitsusest pidi nende üle monopoli omama või vähemalt nii mu informaator paljastas. Enamik vana­inimesi istus üksi ja välja nägi nagu viibiks nad Dante purgatooriumis: lihtsalt morni ilmega vanemad inimesed, kes ei tea, kas nad on elus või surnud või taevas või põrgus. Lihtsalt ootavad ja vahepeal panevad masinatesse münte juurde.