Mikk Pärnits: Eesti tänavatel levib väljasureva riigi hais, mida Helsingis pole

Oh Tallinn, pornide linn! Tsau, Tallinn! Ma käisin Helsingis. See on suur reis inimesele, kes pole isegi Lottemaal käinud. Valus kogemus, sest ma pidin pärast Eestisse naasma ja mulle meenus eriti eredalt, et elan Ida-Euroopa sovetlikus s***augus.

Laevas olid vanainimesed kõik nutitelefonides, mis olid rivaaliks kõikjale topitud mänguautomaatidele. Neid mänguautomaate pidi Helsingis olema igal pool, täiesti lambikohtades, nagu toidupoodides ja mustikarabas, sest keegi Soome valitsusest pidi nende üle monopoli omama või vähemalt nii mu informaator paljastas. Enamik vana­inimesi istus üksi ja välja nägi nagu viibiks nad Dante purgatooriumis: lihtsalt morni ilmega vanemad inimesed, kes ei tea, kas nad on elus või surnud või taevas või põrgus. Lihtsalt ootavad ja vahepeal panevad masinatesse münte juurde.

METROPOLIST PIMESTATUD: Mikk Pärnits Helsingis.

Mingi aeg hakkab mängima laevabänd, kaks keskealist muusikut. Arvan, et see rahvas läheb ikkagi põrgusse. Keset päevavalgust on see eriti karm vaatepilt ja kõik on veel kained ka. Umbes tosin inimest jälgivad bändi, käed rinnal risti ja ilmed sellised, nagu nende pojapoeg teataks, kuidas ta sai just HIV-diagnoosi. Mõtlen, et selline parvlaev võiks vabalt eksisteerida keset Eesti maismaad ja mootorid töötaksid ning inimesed paneksid seal samamoodi pidu ja maksaks parvlaeval viibimise kogemuse eest sama hinda. Mõtle, gigantne Silja Line’i mahakantud parvlaev keset Viljandimaa põldu, mis ümbritsetud parklast. Kõik oleks nagu päris puhastustuli ja kui inimesed üle parda kukuvad, siis maanduvad nad endisele rapsipõllule.