Miks India noored savu ei tee

Isegi mina, kelle kanepikogemus on vaid neli aastat lääne hipide majas Varanasis, Indias, võin teile une pealt öelda, et kanepi kõige suurem oht ei peitu skisofreenias ja paranoias, mida Eesti teadlased uurivad.

Ärge haukuge vale puu all. Skisofreenia ja paranoia on kahtlemata ohud, mis noori igal nurgal varitsevad, aga kanepi puhul on palju suuremaks ohuks teovõime langus, mis rikub ära noorte saatuse. Ja uskuge mind, pole vahet, kas tegemist on aktiivseks muutva või uimastava kanepisordiga – kõik kanepisordid kaotavad huvi koolis käia, peret ülal pidada, teha karjääri. Tõsi, on ka erandeid, aga neist räägitakse suure imestusega: ta suitsetab, aga suudab siiski karjääri teha.

Ma ei ole kohanud ühtegi india noort, kes kanepit tarbiks. Kes tahaks rikkuda ära oma saatuse? Ma soovitan teadlastel uurida 10 000 eesti noort, kes ajakirjanduse hinnangul ei õpi ega tööta.

Kanep vaigistab mässu­meeleolu. Tapab püüdlused.

Siit võib leida kanepi tegeliku probleemi. Või ka vooruse, kui teisest otsast vaadata. Tiibeti laama Garchen Rinpoche rääkis, et hiinlaste poolt vangistatuna nägi ta, kuidas vanglas anti noortele munkadele kanepit, mis hävitas noorte vaimsed püüdlused. Nad kaotasid huvi mediteerimise, kodumaa, oma usu, oma rahva vastu. Nad rahunesid ja muutusid kuulekaks oma vangistajatele. Võib-olla on just see põhjuseks, miks kanep on ka Eestis kergesti kättesaadav, olgugi keelatud. Kanep vaigistab mässumeeleolu. Tapab püüdlused. Ja pole vahet, kas sa lamad kui laip või kargled hullunult tantsupõrandal. Kanep viib su välja argireaalsusest ja tööd sa tegema ei hakka. Õppimisega jääd jänni niikuinii. See on põhjus, miks kanepikultuuriga maades ei ole kanep noorte hulgas moes. Sa pead olema midagi saavutanud, karjääri teinud, lapsed suureks kasvatanud. Kanepi jaoks sobib vanuseklass alates 40+. Mitte varem. Kui tahad elus edasi jõuda, väldi. Kui tahad, et aeg peatuks, võid proovida.