Loomulikult, on infosõdade ajastu ja kes skandaalist võidab või kaotab, seda tuleb pidevalt vaadata. Üks on aga kindel – ootused inimõigustele, arvamusvabadusele ning seaduste kaitsele Lähis-Ida ja Türgi inimestes pigem kasvasid. Võimustruktuurid ja -süsteemid on ülekohtused, läbipaistmatud ja vigased, ent tuleb tunnistada, et ka selle loo valguses on osalt põhjuseks lääneriigid.

„Humanism on ainus, ma julgen öelda, et isegi viimne vastupanujõud, mis meil on panna eba­inimlike tavade ja ebaõigluse vastu, mis inimkonna ajalugu moonutavad,“ ütles Edward Said, palestiina juurtega postkolonialismi uurija ja kirjanik (Orientalism 25 Years Later. Worldly Humanism v. the Empire-builders; E. Said). Alustaks sellest, et ei omistaks oma võhiklikkuse katteks teistele muutumatuid omadusi, kuna jääb võimalus, et paneme täiesti mööda.