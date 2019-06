MUJALT | Ebolakolde lähistel jätkub elu muutusteta

Elan Ugandas seitsmendat aastat ja juba kaks korda olen algatanud oma ugandalasest abikaasaga vestlust teemal, kas peaks igaks juhuks kohvri pakkima, et vajaduse korral kiiresti põgeneda. Läinud aasta augustis olid ajendiks siseriiklikud poliitilised põhjused, nüüd ebolaviiruse levik naaberriigist Kongo Demokraatlikust Vabariigist. Aimasin abikaasa reaktsiooni ette: ka sel korral pidas ta mind etteruttavalt paanitsevaks.

Alates 11. juunist on Ugandas kinnitatud kolm ebolaviiruse juhtumit. Kõik Kongo DVst tulnud perekonna liikmed, kaks last ja nende vanaema. Tänaseks on kõik kolm siitilmast lahkunud.

Ebola levib inimeselt inimesele peamiselt kehavedelikega läbi naha­haavade või kehaavauste, nagu silmad, suu ja nina, kuid ka rinnapiimaga või sugulisel teel. Sümptomid on kõrge palavik, kõhulahtisus, kurguvalu, välised ja sisemised verejooksud ning kuni 90% juhtumitest lõppeb haigus surmaga. Naaberriigis Kongo DVs on ebolaviiruse epideemia kestnud juba kümme kuud ja haigestumisi üle 2000. Piir kahe maa vahel on aga üle 900 km pikk, elava liikluse ja kohati vähese kontrolliga.