Sünnipäevaga on aga lood segased. Traditsioonile pani aluse suurhertsoginna Charlotte eelmise sajandi esimeses pooles. Et ta sündis 23. jaanuaril, pidutsemiseks ebasobivaimal ajal, tõsteti tähtpäev südasuvesse. Ja sinna see jäigi. Tänavu oli peokangelane troonil istuv suurhertsog Henri.

Kuigi Luksemburgi SKP jagab maailmas esimest-teist kohta, jäävad riigi kaitsekulud kahest protsendist kaugele alla. 2018. aastal oldi 0,5 protsendiga tagantpoolt teine. Paraadi sõjaväeline osa koosneski orkestrist, Hummerist, neljast soomukist ja kraanast. Lemmikuteks aga olid narkokoerad, kes 35kraadises kuumuses marsitaktis vapralt saba liputades pealtvaatajate suunas maialt keelt limpsasid. 2018. aasta koalitsitsioonilepingus oli punkt meelelahutusliku kanepi legaliseerimise kohta.

Tänavune paraad oli eriline, sest esmakordselt ei toimunud see mitte pealinna esindustänaval Avenue de la Liberté’l, vaid uusimat ja suurimat linnaosa Kirchbergi läbival Kennedy avenüül. Erinevalt Tallinnast ei harrasta suurhertsogi alamad parkide ja haljasalade asfalteerimist, eelisarendatakse ühis- ja kergliiklus­transporti.