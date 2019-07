Neeme Raud: kui seda bussi ees ei oleks

Keegi lennundusspetsialist on leiutanud Tallinnas uue Finnairiga reisivate inimeste solgutamise meetodi. Pardale minek kuulutatakse välja enne, kui lennuk üldse maandunud on, et siis arutult kaua raudlindu pääsemist oodata, kirjutab Neeme Raud repliigis.