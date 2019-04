Orbáni ike

Samal ajal on poliitilise surve all Ungari Teaduste Akadeemia, mille rahastust riik kahandab nii, et peaaegu kahesaja-­aastane asutus kardab kokku variseda. Ungari on küll autokraatne, aga siin ei rakendata võimu mitte militaarse kontrolli abil, vaid vaikselt raha ära võttes, seadustega asutuste tegutsemist tõkestades ning inimesi ähvardades, nii et nad ise ennast tsenseerima hakkavad. Ungaris pole peaaegu ühtegi ajalehte ega telekanalit, mis ei edastaks propagandat, sest nii väljaannete kui ka paljude reklaamiklientide omanikeks on kas Orbán või talle ustavad oligarhid. Riigipoolne ideoloogia on sarnane sellega, mida meie loeme Objektiivist, ja ajakirjanikel on tihti valik, kas avaldada riigikriitikat või säilitada töökoht. Ka on koondatud akadeemikuid, kelle uurimisteemaks on ränne (massiimmigratsioon!), soolisus (sooideoloogia ja pereväärtuste õõnestamine!) või kriitiline teooria (kultuurimarksism!).