Kui Venemaal nafta ja gaas otsa saavad, pestakse torud puhtaks ning hakatakse Hiinasse transportima nende mõlema mere kristallpuhast magevett.

Olhon on banaanikujuline, kuid banaanist tunduvalt pikem, põhjast lõunasse tuleb oma 70 kilomeetrit. Saare püsielanikeks on tuhatkond burjaati, suveolhonlased on peamiselt venelased suurlinnadest, kes on sinna rajanud hilpharaka moodi datšad. Just nende tarvis veeti saarele alles paarkümmend aastat tagasi traadi­elekter ning asfalteeriti Irkutskist algav maantee. Varem surisesid koolis ja haiglas generaatorid ning liiguti mööda Siberi rasputitsa’t (teetust).

Saare põhjatippu kutsutakse Hoboiks, see tähendab burjaadi keeles kihva ja keel kõneleb tõtt, kihva moodi see neem ka on. Sinna pääseb ainult uazik’u või vezdehod’iga, mõlemad on Vene maastikuautod, ameeriklaste Willyse pealt sõja ajal maha puksitud. Koopiad on ilmselt paremad originaalist, raske uskuda, et eht-Willys suudaks neid porimülkaid või tolmuuputust, stepijärsakuid ja taigatõuse läbida.

Seal põhjatipul tahab giid turistidele alati näidata endeemset mageveeviigerhüljest ehk nerpat, kelle sattumist järve ei oska teadus kuidagi seletada. Kas ujus ta ise Põhja-Jäämerest Jenissei ja Angara jõgede kaudu kohale? Aga seda teed on üle viie tuhande kilomeetri ning pidevalt vastuvoolu. Ja jõed on kiired ja võimsad. Või roomas mööda jõekaldaid? Jällegi raske uskuda. Äkki tõid linnud küünte vahel ühe emase ja isase kohale, omamoodi Eeva ja Aadama? Aga need mürakad kaaluvad sadakond kilo. Mina pakun välja oma versiooni – hüljes lendas ise Baikalile, aga kuna elu siin oli niivõrd hea ja mõnus, siis tiivad miljonite aasta jooksul taandusid. Koopakaladel on kadunud silmad, nerpal lennuvahendid. Darwinism!

Ent endeemne hüljes ennast ei näita. Neil on omad asjaajamised, nad ei suvatse poseerida.

Olen seal ekskursioone vedanud paarteist suve ning ainult ühel korral on õnnestunud seda maailma­imet näha.