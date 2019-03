Punase Mere äärde plaanitakse pooletriljonilist megalinna

Egiptuse viimaste aastate muljetavaldavad majandusreformid on andnud tulemusi ja üldiste majandusnäitajate poolest on liigutud keskmise sissetulekuga riikide hulka. Lahendamata on siiski äärmine majanduslik ebavõrdus ja vaesus, milles elab umbes 40% elanikkonnast. Vaesuse tagajärg aga on äärmuslus.