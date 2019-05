Referendumirevolutsioon

Vene ajal aeti kainestusmajades üllatunud patsientidele sisse pesuseepi, et neile seeläbi viinajoomine vastikuks muutuks. Istudes Dublinis, St Patricku katedraali kõrval pingil kargab mulle tahes-tahtmata pähe paralleel, et kaudselt sarnane raviprotsess on Iirimaal toimunud viimase paarikümne aasta jooksul katoliikliku kiriku suhtes: rahvale on sisse söödetud piisav kogus seepi, et institutsionaalne religioon üles ajama hakkaks ja tekiks okserefleks.