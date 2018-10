Talveaja kadumine võib tuua lennusegadusi

Virgin Atlantic korraldab LGTB-lennu

Tähistamaks fakti, et samast soost partnereid eelistavad inimesed peavad 2019 oma aastafestivali World Pride Ameerika mandril, paneb lennufirma Virgin Atlantic 28. juunil käima erilennu Londonist New Yorki. Teenindav personal koosneb sel reisil transvestiitidest, piloodid on gay’d, meelelahutuse eest hoolitseb DJ Dragqueen Bingo ja kavas on ka Judy Garlandi teemaline kaasalaulmine.