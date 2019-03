REISIUUDISED | airBaltic lubab nüüd pisikese lisatasu eest pardale 12kilose käsipagasi

Läinud nädalatel kogu maailmas kardetavasti igaveseks maa peale kamandatud MAX pole tsiviillennunduse ajaloos esimene omasugune. Aviation Safety Networki analüütilises aruandes on kirjas seitse lennukitüüpi, mis on taevalaotusest (ajutiselt või lõplikult) alla tagandatud. Esimene oli Constellation pärast 1946. aastal toimunud treeninglennu nurjumist. Siis DC-6 (1947) fataalse tulekahju tõttu pardal. Comet kaotas pikaks ajaks lendamise litsentsi aastal 1954. Pärast pikka vaheaega tabas sama saatus DC-10 tüüpi lennukeid. 1982 tuli pilvede pealt alla tuua venelaste kolmemootoriline JAK-42. Augustis 2003. aastal kukutati globaalse lennunduse kiire krahvinna Concorde (s.t ta kukkus Pariisis alla, aasta oli 2000) ja viimasena (2013, ajutiselt) Dreamliner, mille akud kippusid liiga tihti plahvatama, kuid mis on siiani Boeingu müügihitt.

Portugallased on alati maadeavastajad olnud ja rahvuslik lennufirma TAP jätkab truult seda traditsiooni. Alates 3. juulist lennatakse Lissabonist 3 korda nädalas paljudele absoluutselt tundmatusse Guineasse. Eksootiline Conakry on firma 11. sihtkoht Aafrika mandril, kuhu TAP on endale soliidse krundi alla ehitanud. Guineasse reisimiseks on vaja viisat ja on soovitus end enne vaktsineerida lasta.