REISIUUDISED | Aita puhkusel kaasa haide märgistamisele

Aita puhkusel kaasa haide märgistamisele

Bahama saartel Exumas asuv Grand Isle Resort & Spa pakub oma külastajatele võimalust ühendada meeldiv närvikõdi kasulikuga, hakates teadusliku missiooni raames märgistama saarestiku vetes ringi tiirutavaid haikalu, et nende liikumist ja asukohti paremini jälgida. Eksperimendi algataja on mittetulundusühing Beneath the Waves.