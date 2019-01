REISIUUDISED | Antarktika pingviinid hädas inimestelt saadud haigustega

Foto: polarman / Shutterstock.com

Antarktika pingviinid hädas inimestelt saadud haigustega

Lõunamandril korraldatud uuringud näitavad, et sealsed linnud kannatavad üha sagedamini teadlastelt ja turistidelt saadud nakkushaiguste, näiteks salmo­nelloosi all. Haiguste levik võib ühes pingviini­koloonias kiiresti eskaleeruda. Barcelona teadlased vaatlesid kolm aastat väldanud eksperimendi käigus kuutsada jäise maailmajao elanikku.

Ristlus­laev päästis hätta sattunud kalastajad

PÄÄSTETUD: Empress of the Seas meeskond merehädalisi aitamas. Jared L. Eberle

Hoolimata tormisest ilmast vahetas Royal Caribbeanile kuuluv ristluslaev Empress of the Seas ühel jõulueelsel päeval ootamatult kurssi, et päästa kaks juba 20 päeva merel ulpinud ja asukohataju kaotanud meresõitjat, vahendab Miami Herald. Reisilaev oli teel Grand Caymanilt Jamaica poole, kui laeva radaritel märgati anomaaliat, mis osutus abivajavaks kalapaadiks. Empress saatis kohe välja päästesalga ning eksinud kalastajad vinnati laeva pardale taastuma.

Pardal olnud USA meteoroloog paigutas päästeoperatsiooni pildid Twitterisse ega olnud kiitusega kitsi.

Air France vabastab pagasist juba vaksalis

Air France avas Pariisi südames olevas Gare du Nordi rongijaamas kioskid, kus järgmisel päeval või sama päeva õhtul Charles de Gaulle’i lennujaama tõttavad reisijad saavad oma pagasi ära anda. Eriti mugavaks teeb teenus nende elu, kes hommikul rongiga valguselinna saabuvad ja lendama peavad alles hilistel tundidel: nende käsutuses on terve päev muretult Pariisis kolada.

Air France küsib esimese kohvri eest 15 eurot ja lisapagasi eest 10 eurot. Kohvrid saab ära anda 30 kuni 8 tundi enne lennu väljumist. Pagasilett asub jaama 3. perrooni juures ja on avatud 10st 19ni.

MAAILMA PARIM: Strasbourgis asuv restoran Au Crocodile Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0