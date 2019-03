REISIUUDISED | Auschwitzi muuseum palub turistidel surmalaagri rööbastel mitte poseerida

Auschwitzi muuseum palub turistidel surmalaagri rööbastel mitte poseerida

Auschwitz-Birkenau natsi-laagrite memoriaal edastas sotsiaalmeediasse palve peatada pildistamine keskusesse siirduval raudteel, et hukkunute mälestamist püha ja puhtana hoida. Poola territooriumil asuvast laagrist on saanud globaalne turismimagnet ja paljud turistid on selfide tegemiseks valinud just rööpatee, mille kaudu 1,1 miljonit inimest (neist umbes miljon juuti) kogu Euroopast gaasikambritesse, ühishaudadesse ja ahjudesse saadeti.