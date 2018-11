Tohoku Emotion ehk rõõm Jaapani toidust rööbastel

Jaapani Raudteede erirongi Tohoku Emotion reisijaid ei huvita niivõrd see, kuhu rong sõidab, vaid pigem hooajamenüü. Tegemist on liikuva restoraniga, mis vurab mööda maalilist Sanriku rannikut põhjapoolse Tohoku provintsi poole. JR Raudteede eesmärk on reisijatele sel viisil tutvustada riigi vähemkülastatavaid piirkondi. Tohoku regiooni köök on rikas: merisiilikud, kohalik veiseliha, viinamarjad otse mägedest ja shiitake seened. East Japan Railway Company rongipargis on teisigi teemavaguneid: SLGinga on näiteks kosmoseteemaline ja rongis on olemas oma planetaarium, rong Pokémon with You on aga täis Pikachu motiive ja figuure.