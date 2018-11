Eesti alustas lennundus­töötajate radikaalse taustakontrolliga

Lennujaamades ja lennukites töötavad eestimaalased peavad novembrikuust täitma ära kümneleheküljelise Kapo ankeedi, milles nõutakse neilt muu hulgas Facebooki, Twitteri, Instagrami ja teiste suhtlusvõrgustike kasutajanimesid, kõiki telefoninumbreid ning isegi „eelmise abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes olnud isiku“ praegust elukohta ja kontaktandmeid. Lisaks tuleb lennundustöötajail teatada, kas nad on „kunagi konsulteerinud psühholoogiga“, mänginud lotot või sattunud probleemidesse alkoholi tarvitamise tõttu. Hinnanguliselt kuni 3000 inimest puudutada võiva taustakontrolli tegemise määrusele kirjutas siseminister alla 30. oktoobril. „Mitte kuskil Euroopas ei ole sellist sõgedust,“ ütleb üks Kohvriga kõnelenud lennundustöötaja nördinult.

Finnair laseb käiku Premium Economy klassi

Soome lennukompanii Finnair astub viimaks ühte sammu ülejäänud lennundusmaailmaga ja toob 2021. aastaks välja tavalisest turistiklassist kallima ja mugavama Premium Economy klassi. Premium Economy on osutunud rahalehmaks peaaegu kõigile selle juurutanud lennufirmadele ning mõnigi neist saab sealt suuremat kasumit kui äriklassist. Ka ikooniline lennufirma Emirates on otsustanud 2020. aastaks hakata oma Airbus 380 lennukites Premium Economy klassi pakkuma. Samas ei sobi see mudel kõigile: näiteks Turkish Airlines otsustas selle reisiklassi pakkumisest juba kahe aasta eest loobuda.