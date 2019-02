REISIUUDISED | Eesti rahvakultuur vallutab suure ristluslaeva

Eesti rahvakultuur vallutab suure ristluslaeva

2. märtsil Fort Lauderdale’ist Kariibi merele seilava Adventure of the Seasi ristluslaeva pardal esinevad kahel korral ka Eesti rahvatantsijad ja -lauljad. Kohvrile teadaolevalt on kruiis osa Idaranniku Eesti päevade programmist ning sellega seoses on laevareisijate hulgas palju väliseestlasi. Reisile on minemas Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia kontsertkoor sadakonna liikmega ning poolsada Märt Agu juhitud rahvatantsijat. Royal Caribbean Internationali laev peatub muu hulgas Haitil ja St. Kitts & Nevisel.