REISIUUDISED | Etihadil ja Jet Airwaysil tuul tiibadest kadumas

Põhjatult rikaste Araabia Ühendemiraatide rahvuslik lennukompanii Etihad otsib Bloombergi teateil 600 miljoni dollari suurust laenu, et maksta oma lennukite eest. Aastate jooksul on Etihad lendamise ja mitmete halbade investeeringutega (näiteks pumbati raha pankrotistunud Air Berlini ja samuti pankrotistunud, kuid veel tegutsevasse Alitaliasse) vastu taevast lasknud 4,8 miljardit naftadollarit.

Ka Etihadi lähedase koostööpartneri Jet Airwaysi olukord pole kiita: India Timesi andmeil on lendama jäänud vaid 20 lennukit, mille tõttu on tühistatud paljud reisid ning mõned töötajad on palka oodanud juba kuid. Hiljuti lahkus oma kohalt firma juht Naresh Goyal, kes Jet Airwaysi veerandsaja aasta eest asutas.