REISIUUDISED | Euroopa lennuliikluse kasv tõmbab pidurit

Vietnam Airlines plaanib vaid üheainsa marsruudiga kaotada 54 miljonit dollarit



Saigoni-Los Angelese lennuliini avada tahtev Vietnam Airlines on arvestanud, et esimesel aastal toob marsruut kahjumit 54 miljonit dollarit. Vedada plaanitakse selle aja jooksul 136 395 reisijat, iga neist peaks tooma keskmiselt 623 dollarit piletikäivet. Siiski näib Vietnam Airlines uskuvat, et strateegilises plaanis on tegu õige otsusega.

Hiljuti USA lennuameti poolt otselennukõlblikuks hinnatud Vietnamis on veel üks firma, kes üle Vaikse ookeani igatsevaid pilke heidab: USA avastamist tahab alustada ka start-up Bamboo Airways, ja seda kuuldavasti suisa kahekorruselise Airbus 380 lennukiga.

Euroopa lennuliikluse kasvutegur kahaneb tasapisi



Lennureisijate arvu hoogne kasv näitab väsimuse tundemärke. Seda tendentsi mainiti korduvalt hiljuti Küprosel peetud lennundusorganisatsiooni ACI Europe aastakoosolekul. Närtsimisilminguid põhjustavad eelkõige globaalsed majandusprobleemid, geopoliitilised riskid, kõikuvad kütusehinnad, probleemid lennujuhtimiskeskustes ja reiside sage ülemüümine.