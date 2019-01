REISIUUDISED | Finnair sirutab tiibu Dominikaani Vabariiki

Finnair sirutab tiibu Dominikaani Vabariiki

13. detsembrist kuni 27. märtsini 2020 lendab Finnair korra nädalas Helsingist Punta Canasse Dominikaani Vabariigis. Marsruuti opereeritakse uue Airbus 350 lennukiga. Kaks päeva hiljem, 15. detsembril, algavad ka kaks korda nädalas toimuvad otselennud Sapporosse Jaapanis. Hea suusasihtkohana tuntud Sapporo on Soome lennufirmale tõusva päikese maal juba viiendaks sihtkohaks, kuid ka see liin on hooajaline ja sulgub tuleva aasta märtsis.