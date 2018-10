Kus me Euroopas kõige sagedamini hilineme, kui lennuks läheb?

Et õhureis on alati seotud riskiga, on teada. Streigid, hilinemised ja hullem veel, ära jäänud reisid ja ümber broneeritud lennud. Veebileht Airhelp uuris asja ja kinnitab, et Vanas Maailmas on suurim šanss lennujaama toppama jääda Saksamaal ja Suurbritannias, kus Brexit asja ainult hullemaks ajab. Ainuüksi Saksamaal registreeriti aastas 167 420 hilinenud lendu (mis on juhtunud sakslaste punktuaalsusega?) ja 14 040 lendude annulleerimist. Van hea Inglismaa ei näita ka paremaid tulemusi – aastal 2018 on vussi läinud umbes 175 000 õhulendu. Ka Prantsusmaa, Itaalia ja Portugali lennuväljadel tuleb ootamatusteks valmis olla.