Reisisuundade, hotellide ja lennufirmade rittaladumist armastav Tripadvisor tegi teatavaks 2018. aasta kaunimad mererannad eri maailmajagudes. Arvamusuuringud kinnitavad, et maailma ilusaim rand on Kariibi türkiissinine Grace Bay (Turksi ja Caicose saared), Euroopa parim La Concha (San Sebastian, Hispaania), USA kuumim Clearwater Beach. Aasias sai edeva tiitli Agonda Beach Indias, mis mediteerimiseks justkui loodud.

Seoses kanepi legaliseerimisega Kanadas teatas Vancouveri lennujaam, et kanepi pahvimine terminali suitsuruumides on nüüdsest ametlikult lubatud. Sisemaistele lendudele tohib kaasa võtta kuni 30 grammi kanepit, riigivälistele suundadele (kaasa arvatud Amsterdam) aga mõistagi mitte midagi. Samas pole kõik Kanada lennujaamad sama liberaalsed: Halifaxi lennuväljal näiteks on kanepi suitsetamine illegaalne.