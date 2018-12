REISIUUDISED | Lääne-Bengal edendab teeturismi

BA laseb käiku digi­taalsed pagasilipikud

British Airwaysil on plaan võtta jaanuaris kasutusele digitaalsed pagasilipikud. Elektroonilised kohvrisildid maksavad 60 naela (67 €) tükk ning neid saab kasutada rohkem kui 3000 korda. Lipiku kohvrile kinnitamiseks pole vaja mutreid keerata ega superliimi kasutada: ühelt kotilt teisele paigutamine käib kergelt ja käsitsi.

Lääne-Bengal edendab tee-turismi

India Lääne-Bengali osariigis on 2019. aasta kohalike valimiste eel kavas palehigis teepõldudel rabavate inimeste eluolu parandamiseks arendada teeturismi. Piirkonnas ringi uitavatele turistidele soovitatakse näiteks peatuda kaunis ja rahulikus Darjeelingu mägijaama-peatuses asuvas ja kõigi mugavustega koloniaalstiilis butiikhotellis, mis on osa šotlaste poolt 1859 loodud Glenburn Tea Estate’i kompleksist. Samuti soovitatakse soojalt külastada lähedal asuvaid ja ööbimisvõimalusi pakkuvaid teeistandusi/kompaniisid Sourenee Tea Estate ja Singtom Tea Estate & Resort. Teeturismi tuludest jagatakse kummargil lehti noppivale rahvale tasuta riisi ning ka elekter ja vesi on neile tasuta.