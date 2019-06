REISIUUDISED | Lufthansa ähvardab streigiga

Lufthansa ja tema partnerid Eurowings ja Germanwings kavatsevad keset kõige kuumemat puhkuste hooaega streikida. Nii teatas Saksamaa kabiiniteenindajate ametiühing UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation). Juulis vallanduda võiv tööseisak tooks kaasa frustreerivaid kogemusi reisijatele. Streigi eesmärk on nagu ikka paremad palgatingimused.

British Airways usub põlualusesse Boeing 737 MAXi

International Airlines Group on teatanud huvist osta tervelt 200 Boeing 737 MAX 8 ja MAX 10 lennukit. Hetkel on MAX pärast kahte lennukatastroofi lennukeelu all, mis küllap mõjutab soodsalt ka tingimisvõimalusi. Letihinna kohaselt maksaks selline tehing üle 24 miljardi dollari. MAXid hakkaks teenindama IAG-le kuuluva Vuelingi, LEVELi ja British Airwaysi lühemaid lende London Gatwickist.