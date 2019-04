REISIUUDISED | Maldiividel avatakse hotell, kus nädal puhkamist maksab nelja aasta palga

Hiltoni hotellikontserni luksuskett Waldorf Astoria avab juulis Maldiivide saarestikus luksusliku Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi hotelli (pildil), mis on end laotanud laiali kolmele pimestavalt valgete liivarandadega atollikesele. Maldiivide lennujaamast 30minutilise jahisõidu kaugusele jäävas hotellis algavad kõige tagasihoidlikumas numbris öömaja hinnad 2000 eurost, kuid kes soovib lõõgastuda kolme magamistoaga Grand Beach Villas, peab koos maksude ja teenustasudega olema valmis välja käima üle 7700 euro öö eest, mis viib nädalase majutuse hinna 54 000 euro lähistele. Hea uudis on, et 1023 ruutmeetri suuruses villas on erinevaid basseine ning hind sisaldab ka hommikusööki.